Liti sulla Manovra, la maggioranza cerca l'intesa

Sempre più acceso lo scontro nella maggioranza sula manovra. Oggi nuovo vertice per trovare un'intesa che mantenga in piedi il governo. Italia Viva chiede l'abrogazione totale della "plastic tax", della "sugar tax" e della tassa sulle auto aziendali. Il Centrodestra potrebbe approvare la proposta dei renziani, in questo caso la coalizione che sostiene il governo sarebbe battuta. Il premier Conte ottimista sull'intesa, di parare diverso Matteo Renzi: secondo l'ex premier, l'esecutivo cade al 50%. "Renzi è un pessimista cosmico. State tranquilli, andremo avanti nella legislatura", dichiara Conte dopo il Consiglio dei Ministri. Alla Camera intanto è atteso per oggi il voto finale al dl Fisco, dopo l'ok alla fiducia, ieri, da parte dell'Aula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata