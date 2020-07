Liguria, Toti: Aspi sta ragionando su ulteriori sconti per pedaggi

di lrs

Milano, 2 lug. (LaPresse) - L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, al telefono "mi ha detto che stanno ragionando nelle prossime ore su ulteriori sconti sui pedaggi. Oggi è esente, sostanzialmente, l'area metropolitana e lo snodo di Genova per chi lo percorre dalle entrate di Busalla, Rapallo e Varazze. Si sta pensando anche allo scorporo di questo tratto anche per quelli di percorrenza più lunga", come "chi parte da Milano". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa con il sindaco di Genova, Marco Bucci. "Nelle prossime ore - ha aggiunto - spero di avere notizie in questo senso dalla società Autostrade che sono quanto mai opportune, detto che non si può mai barattare il costo del pedaggio con la sicurezza dei cittadini e men che meno con quello che stiamo perdendo in termini economici in questo momento di difficoltà".

