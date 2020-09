Liguria, Sansa: "Sfida difficile, ci ho messo la faccia. Alleanza Pd e M5S continui"

(LaPresse) "Abbiamo avuto poco tempo. E' stata una campagna elettorale con un handicap incredibile. Abbiamo avuto 50 giorni con 35 gradi, la gente che non era in città; il ponte sfruttato in modo spregiudicato da Toti e soprattutto il Covid". Così Ferruccio Sansa, candidato di Pd e 5 Stelle sconfitto in Liguria, a proposito dei risultati elettorali. "Era una battaglia difficilissima ma sono sempre stato convinto che se ci credi in una battaglia la combatti, quindi ho detto sarà difficile ma ci metto la faccia" ha aggiunto. Sull'alleanza con i 5 Stelle ha dichiarato: "Esperimento da continuare".