Liguria, Orlando: Furlan mai dato piena disponibilità, Sansa equidistante

di dab

Roma, 11 ago. (LaPresse) - "Furlan non ha mai dato una piena disponibilità, anche se il suo nome è stato sondato", poi è "difficile dire se sarebbe stata più forte" di Sansa. Lo dice il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, al 'Tg2 Post', parlando della candidatura per le regionali in Liguria, dove Pd e Cinquestelle correranno insieme. "La scelta di Sansa ha avuto subito un carattere di equidistanza, perché non ha risparmiato critiche anche al M5S", aggiunge.

