Liguria, ordinanza Toti: Da Aspi e Mit nuovo piano manutenzione autostrade

di lrs

Milano, 29 giu. (LaPresse) - "Mi accingo a firmare un'ordinanza", la quale nel dispositivo "ordina al concedente, ovvero al Mit (ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ndr), e al concessionario, società Autostrade per l'Italia, di predisporre immediatamente e, comunque non oltre tre giorni dalla presente ordinanza, che firmerò tra poco, un piano di manutenzione dell'infrastruttura autostradale ligure che contemperi le primarie esigenze di sicurezza della circolazione con il diritto fondamentale alla mobilità e che è a sua volta strumentale all'esercizio di funzioni pubbliche". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa. "Oggi - sottolinea in un post su Facebook - firmerò un'ordinanza, condivisa con i sindaci liguri, le Camere di Commercio e le Autorità portuali, per chiedere un piano serio ed efficace di messa in sicurezza delle nostre autostrade. La situazione così è insostenibile! Come Regione non abbiamo competenza ma stiamo cercando di difendere con qualsiasi mezzo i diritti dei nostri cittadini".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata