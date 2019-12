Liguria, Mit convoca 'con urgenza' Aspi dopo crollo galleria A26

di dab

Roma, 30 dic. (LaPresse) - Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha convocato con urgenza, per domani alle 10 presso la sede del Mit a Roma, la società Autostrade per l'Italia. La convocazione avviene a seguito dello stacco di parte del soffitto della galleria Berté, nell'autostrada A26 in direzione Genova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata