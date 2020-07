Liguria, De Micheli: Non potevamo rinviare controlli gallerie

di dab

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Voglio essere chiara su una cosa: non potevamo rinviare i controlli, come qualcuno ci chiede, perché non si può mettere tra parentesi la sicurezza. Possiamo trovare le modalità per accelerare le verifiche e ogni soluzione possibile per limitare i disagi, ma non possiamo accettare il rischio che si ripetano i tragici eventi del passato. Non potevamo non intervenire in una situazione che è il risultato di controlli svolti in passato dal concessionario, e che oggi sono anche oggetto di indagine da parte della magistratura ligure". Lo scrive su Facebook la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, sui disagi sulle autostrade liguri.

