Liguria, De Micheli: Disagi autostrade si esauriranno progressivamente

di dab

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Per la Liguria vogliamo la sicurezza che non accada più quello che purtroppo è avvenuto nel passato: quando è stato pagato un tributo inaccettabile. I disagi che si stanno vivendo lungo le autostrade liguri si esauriranno progressivamente nei prossimi giorni, con la conclusione di un imponente e approfondito piano di controlli delle gallerie e dei viadotti". Lo scrive su Facebook la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. "In una regione dove abbiamo, per la sua conformazione fisica, la più alta concentrazione di gallerie d'Europa, abbiamo deciso di dare la massima priorità alla sicurezza - proseuge -. Abbiamo elaborato un piano, nell'ambito delle migliori regole tecniche, per cercare di rendere sostenibili i controlli in un periodo condizionato dal termine dell'emergenza Covid19 e dall'inizio della stagione estiva, che hanno fatto risalire i volumi di traffico. Abbiamo potenziato i treni, abbiamo fatto sospendere alcuni cantieri non autostradali per agevolare la viabilità".

