Liguria, Aspi: Nel week end intenso lavoro manutenzione tunnel

di dab

Roma, 3 lug. (LaPresse) - "Prosegue anche l'attività di manutenzione dei tunnel. Entro le ore 6 di domattina, sabato 4 luglio, grazie all'intenso lavoro di manutenzione svolto finora dalle maestranze, saranno riaperte le seguenti 10 gallerie: A26: Roccadarme, Lagoscuro, Montà, Castello, Broglio, Manfreida, Pero Grosso. A12: Rapallo, Dell'Anchetta, Castelletto". È quanto si legge in una nota di Autostrade per l'Italia. "La notte tra sabato 4 luglio e domenica 5 luglio saranno invece riaperte le seguenti gallerie in A26: Casa della Volpe, Monacchi, Asino Morto. Tra il 5 e il 7 luglio riapriranno invece le seguenti gallerie in A12: Monte Sperone, Sant'Agostino 1 e Sant'Agostino 2, San Bartolomeo, Ciapon, Della Maddalena. Il 10 luglio infine sarà nuovamente percorribile la galleria Risso in A26, concludendo il ciclo di riaperture dei tunnel ad oggi chiusi per interventi di manutenzione effettuati a seguito delle ispezioni svolte", si conclude il comunicato.

