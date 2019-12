Libia, Ue: Tutti Paesi rispettino embargo Onu su armi

Milano, 23 dic. (LaPresse) - "Alla luce della continua escalation in Libia, in particolare nei dintorni di Tripoli, l'Unione europea ribadisce il suo appello a tutte le parti libiche affinché cessino tutte le azioni militari e riprendano il dialogo politico. Non esiste una soluzione militare alla crisi in Libia. L'unico modo per risolverlo deve essere politico, negoziato sulla base delle proposte recentemente avanzate dalle Nazioni Unite". Lo scrive in una nota il portavoce dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Joseph Borrell ribadendo che "tutti i membri della comunità internazionale dovrebbero osservare e rispettare l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite". L'Ue, continua, "sostiene fermamente gli sforzi del rappresentante speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salamé e del processo di Berlino, in quanto unica via per il rilancio del processo politico libico e la ricostruzione di una Libia pacifica, stabile e sicura".

