Libia, Trenta: Caratteristiche particolari ma ci sono anche esagerazioni

di ddn/dab

Roma, 10 lug. (LaPresse) - "La Libia in questo momento ha caratteristiche particolari, ma ci sono anche delle esagerazioni". Lo dice la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, entrando a Palazzo Chigi per il vertice sull'immigrazione convocato dal premier, Giuseppe Conte, ai cronisti che gli chiedevano della sicurezza nei porti e nei centri gestiti da Tripoli. "Come quello dei migrantri fatti scappare - spiega -. Ma non è vero, perché l'Iom ha chiesto di spostare 50mila persone, che si sono spostati da soli. Bisogna evitare polarizzazioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata