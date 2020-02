Libia, Salvini: In migliaia pronti a partire, verso catastrofe

di egr

Roma, 5 feb. (LaPresse) - "Mi arrivano notizie allarmanti dalla Libia: Governo avvisato... Ci sono decine di migliaia di donne e uomini pronti a partire. Rischiamo la catastrofe umanitaria, rischiamo un aumento di 7 volte delle partenze. E il Ministero dell'Interno reagisce diffondendo una circolare per aumentare i rimborsi per le strutture che accolgono i migranti: uno più uno fa due". Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook.

