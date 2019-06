Libia, Moavero: Non è porto sicuro, è dato di fatto non opinione

di lcl/npf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "La definizione di Porto sicuro dipende da convenzioni internazionali. Queste condizioni per la Libia non ci sono, non siamo noi a dirlo ma le convenzioni internazionali. So che nascono interpretazioni mediatiche su convergenze di posizioni o meno (nel governo), ma è un dato di fatto, non un'opinione". Cosi il ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi in conferenza stampa al termine della riunione con il rappresentante speciale del Segretario generale Onu per la Libia, Ghassan Salamé.

"A prescindere dall'essere considerato un porto sicuro, la Libia ha diritto a vigilare su ciò che accade nelle proprie acque territoriali e gli interventi della Guardia Costiera libica sono legati a questo diritto sovrano che lo Stato ha", ha aggiunto.

