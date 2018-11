Libia, Haftar non partecipa al vertice di Palermo

Il generale Khalifa Haftar, uomo forte dell'est della Libia, ha annunciato che non partecipa oggi alla conferenza di Palermo sulla Libia nonostante il suo arrivo lunedì sera nel capoluogo siciliano. A comunicarlo è stato il comando generale dell'esercito nazionale libico (Lna), autoproclamato, spiegando che Haftar si è recato in Sicilia . La riunione di lavoro della conferenza di Palermo è prevista per stamattina dalle 11 nei saloni della sontuosa Villa Igiea.

La conferenza sulla Libia, apertasi a Palermo lunedì sera, entra nel vivo oggi con una riunione plenaria. Haftar, arrivato lunedì sera, era stato accolto dal premier Giuseppe Conte, ma aveva poi lasciato la sede della conferenza non partecipando alla cena offerta dal capo del governo. "Il tuo contributo alla conferenza è importante", gli aveva detto Conte. Ma secondo l'entourage di Haftar, le cui forze controllano l'est della Libia, il maresciallo era riluttante a sedersi alla stessa tavola con alcuni altri partecipanti, che considera degli estremisti islamisti.

Alla conferenza partecipano una decina di capi di Stato e di governo. Sono stati invitati una trentina di Paesi fra cui Algeria, Tunisia, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Marocco, Francia, Germania, Grecia e Spagna. L'Ue è rappresentata sia dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk che dall'Alta rappresentante per la politica estera Federica Mogherini. Da parte libica sono presenti a Palermo: il capo del governo di unione nazionale (Gna) internazionalmente riconosciuto, Fayez al-Sarraj; il presidente del Parlamento, Aguila Salah; quello del Consiglio di Stato, cioè l'equivalente di una Camera alta a Tripoli, Khaled al-Mechri; i rappresentanti di alcune milizie; e appunto il generale Haftar, che ha però annunciato che non partecipa alla plenaria di lavori.

L'obiettivo del governo italiano è di rendere questo appuntamento di Palermo, che fa seguito alla conferenza di Parigi sulla Libia di maggio scorso, l'occasione per la comunità internazionale di serrare le file dietro alle Nazioni unite, la cui roadmap è stata presentata giovedì a New York dall'inviato Onu per la Libia, .

