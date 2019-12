Libia, fonti Farnesina: Primo ok a proposta Di Maio su missione Ue

di npf

Roma, 27 dic. (LaPresse) - La proposta di una missione Ue in Libia avanzata dal ministro Di Maio nei giorni scorsi ha ricevuto il primo ok dei suoi omologhi europei, ma è ancora tutto in definizione. La data su cui si sta lavorando è il 7 gennaio. "Si tratta di un importante passo avanti ma stiamo ancora definendo alcuni dettagli. L'unica soluzione possibile alla crisi libica è politica e non militare", affermano fonti della Farnesina.

