Libia, fonti: al-Sarraj incontra Salvini e critica strategia Francia

di lrs

Milano, 1 lug. (LaPresse) - Incontro stamattina, in prefettura a Milano, tra il presidente libico Fayez al-Sarraj e Matteo Salvini. Secondo fonti vicine al titolare del Viminale, che definiscono "proficuo" il faccia a faccia, si è parlato della situazione in Libia. Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) ha chiesto un intervento risoluto dell'Italia per la pacificazione. Sono stati trattati anche altri argomenti che legano strettamente Libia e Italia: immigrazione, energia, economia. Salvini - secondo le stesse fonti - "ha garantito impegno, lieto del ruolo centrale del nostro Paese che si conferma un interlocutore serio". Dal canto suo, al-Sarraj "ha criticato le strategie di altri Paesi a partire dalla Francia".

