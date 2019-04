Libia, la direttiva di Salvini: "Rischio invasione di terroristi, Mare Jonio rispetti le norme"

La nave, partita da Lampedusa, è diretta nella zona Search and Rescue libica. Intanto la Francia proroga la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi. Il vicepremier: "Il blitz di Haftar è ormai fallito"

"Approfittando del caos libico centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia. Non a caso la Francia ha chiesto ufficialmente di prorogare la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi (per 'emergenza nazionale' legata al terrorismo)". Da questa consapevolezza muove 'l'ammonimento' firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini alla nave 'Mare Jonio' che da due giorni è di nuovo in mare.

Dato che "le strategie criminali dei trafficanti di migranti sfruttano l'attività in mare svolta da imbarcazioni private", Salvini invita le autorità a vigilare affinché "il comandante e la proprietà della Nave 'Mare Jonio' - si legge nella direttiva emanata lunedì dal Viminale - si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare e di idoneità tecnica dei mezzi impiegati per la citata attività; rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate dai paesi costieri limitrofi; non reiterino condotte in contrasto con la vigente normativa nazionale ed internazionale in materia di soccorso in mare, di immigrazione, nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti Autorità".

"Le Autorità militari e di polizia destinatarie del presente atto ne cureranno l'esecuzione, a partire da ogni possibile forma di notificazione ed intimazione agli interessati, e la stretta osservanza", conclude Salvini.

Mare Jonio - Dopo essere partita questa mattina da Lampedusa, la nave è diretta nella zona Search and Rescue libica. "Da bordo della Mare Jonio. Questa mattina alle 6 e mezza siamo partiti dall'isola di Lampedusa accompagnati da un'alba magnifica. Navighiamo verso sud, verso la zona Sar (Search and rescue) attribuita alle cosiddette autorità libiche, seguendo come sempre il faro dell'umanità e del rispetto dei diritti umani", si legge sul profilo Facebook di Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che hanno promosso la missione della nave Mare Jonio, postando un video della partenza.

Maitig - Intanto il vicepresidente del consiglio presidenziale libico Ahmed Maitig assicura: "Siamo in grado di difendere Tripoli, Respingeremo le truppe di Haftar e le rispediremo da dove sono venute. Siamo un governo di pace e non di guerra ma siamo determinati. Haftar deve capire che le dittature militari in Libia non torneranno più. I libici vogliono democrazia ed elezioni".

Maitig ha aggiunto una sorta di minaccia sul tema terrorismo: "Oggi ci sono più di 400 prigionieri dell'Isis detenuti fra Tripoli e Misurata, la comunità internazionale lo sa". Lo ha detto il vicepresidente del consiglio presidenziale libico Ahmed Maitig incontrando la stampa estera a Roma. Se la guerra continua può succedere "può succedere qualcosa di peggio".

Conte - Sulla drammatica situazione in Libia, in cui si contano 174 morti e 756 feriti solo a Tripoli, interviene anche il premier Giuseppe Conte. "Siamo molto preoccupati per l'escalation della crisi libica. Abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare perché venga scongiurata una crisi umanitaria, che potrebbe portare il rischio dell'arrivo di qualche foreign fighter sul nostro territorio europeo".

Salvini - Anche Salvini ha visto Maitig in mattinata: "In Libia speriamo che il peggio sia passato. Stiamo lavorando perché la situazione si normalizzi, facciamo pressioni affinché si fermino i missili, se tutti faranno la stessa cosa vediamo. Il blitz di Haftar è fallito. Questa giornata sarà ricordata come l'inizio di un percorso positivo e che conferma la solida collaborazione a tutto campo tra Roma e Tunisi. È stata una mattinata positiva e produttiva. Lavoriamo per la pace in Libia e per la cooperazione con la Tunisia". Poi, a proposito della possibilità che, in caso di conflitto, tra i migranti arrivino in Europa diversi terroristi dell'Isis: "Ho letto le dichiarazioni di Conte sul rischio terroristi islamici in partenza. Anche Maitig mi ha confermato che ce ne sono almeno 500 detenuti che non vorremmo vedere arrivare via mare. Aprire i porti mi sembra un suicidio".

