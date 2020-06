Libia, Di Maio: Lavorare per mettere parola fine al conflitto

di dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - "Per quanto riguarda la Libia, dobbiamo lavorare per mettere la parola fine al conflitto. La presenza di armi così come la presenza di mercenari sul terreno devono terminare". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa ad Ankara con l'omologo turco. "Abbiamo garantito nostra assistenza per l'attività di sminamento", spiega. L'obiettivo è che la Libia "non costituisca una minaccia per il nostro Paese e l'Ue - prosegue . Sono convinto che quella politica sia l'unica soluzione possibile" per un cessate il fuoco definitivo "e non solo una semplice tregua".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata