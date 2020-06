Libia, Di Maio: Gravissima instabilità si ripercuote su sicurezza Italia

di dab

Roma, 25 giu. (LaPresse) - "In Libia persiste una gravissima instabilità, che si ripercuote su tutta la regione mediterranea e anche sulla nostra sicurezza". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in audizione davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Per il responsabile della Farnesina è necessario evitare due possibili scenari: "Un'escalation militare e dall'altro un congelamento situazione che si traduca in una spartizione del Paese", aggiunge.

