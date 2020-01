Libia, Di Maio: A Berlino auspico accordo cessate fuoco

di npf

Roma, 18 gen. (LaPresse) - In Libia "ci ritroviamo ad affrontare una crisi in cui ci sono i libici che si combattono ma anche tanti altri Paesi che li sostengono. Domenica li mettiamo tutti intorno a un tavolo, alla Conferenza di Berlino, e si esce da lì se si è d'accordo sul cessate il fuoco, sul fatto che non si inviano più armi in Libia. Così potremo fermare il rischio terrorismo che, ricordo, abbiamo a 200 chilometri dalle coste italiane". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a 'Studio Aperto'.

