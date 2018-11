Libia, Conte: Stabilizzazione sia inclusiva e guidata da Nazioni Unite

di egr

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "Sia con il presidente e con il capo del Governo tunisino abbiamo condiviso il comune interesse per la Libia e per il processo di dialogo e di riconciliazione che è bene sia guidato dalle Nazioni Unite e sia quanto più inclusivo e rispettoso della volontà del popolo libico". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza a Tunisi con il Primo Ministro della Repubblica tunisina, Youssef Chahed.

