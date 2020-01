Libia, Conte: Lavoriamo per un efficace cessate il fuoco

di mbb/scp

Berlino, 19 gen. (LaPresse) - "Lavoriamo per un efficace cessate il fuoco e per alimentare un processo politico in modo da rilanciare le funzioni del Consiglio presidenziale libico e del governo libico per una stagione di riforme che riguardino il piano politico-istituzionale, economico, di sicurezza". Così il premier Giuseppe Conte su Twitter.

