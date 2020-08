Libano, Bonafede: Profondo cordoglio, abbraccio a contingente italiano

di dab

Roma, 4 ago. (LaPresse) - "Esprimo profondo cordoglio e solidarietà ai cittadini e alle autorità libanesi in un momento difficile per Beirut e per l'intero Paese. La mia vicinanza ai familiari delle vittime. Un abbraccio al contingente italiano impegnato in quel territorio". Lo scrive su Twitter il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, capo delegazione del M5S nel governo.

