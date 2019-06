Lettera Ue, Garavaglia: Molto arrabbiato, non si mette in discussione Mef

di npf

Roma, 1 giu. (LaPresse) - "Sono molto arrabbiato per quello che è successo ieri, non esiste che il Mef, il ministero dell'Economia, che è un'istituzione, possa essere messo in discussione in questo modo, e soprattutto in un momento molto delicato. Non esiste che una lettera venga pubblicata, essendo poi una bozza di lavoro, sui giornali prima che venga mandata alla Commissione europea. Non esiste né in cielo né in terra". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, intervistato su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata