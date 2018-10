Leopolda, Renzi: "Daremo a chi vincerà il congresso rispetto che non abbiamo ricevuto"

Dopo aver vestito i panni del conduttore, Matteo Renzi torna personaggio politico e chiude i lavori della Leopolda 9 con un lungo e appassionato intervento. "Noi abbiamo fatto due volte il congresso e abbiamo vinto due volte con il 70%. Noi daremo a chi vincerà il rispetto e la collaborazione che non abbiamo ricevuto. Questa storia che la personalizzazione è il problema non regge. C'è bisogno di leader e di popolo e di farla finita con le polemiche interne",dice senza mezzi termini.

Poi torna sul mancato accordo con i 5 Stelle. "Ho rappresentato un pezzo di popolo quando ho respinto l'ipotesi di accordo con il M5S. Quale era il disegno di chi ci spingeva a 'romanizzare i barbari', il disegno era trasformarci in piccoli alleati saggi del M5S per arrivare a un bipolarismo populista". "L'accordo con i 5 Stelle era anche vantaggioso" ma "la politica non è solo scambio di nomine, non è solo potere".

Infine, parlando del governo, attacca: "Fingono di litigar, ma sono attaccati alle poltrone da un doppio strato di colla". E sul declassamento di Moody's: "Caro Matteo, Caro Luigi, i mercati ballano dopo il giudizio di Moody's. I cittadini ne pagheranno le conseguenze. I mercati non sono degli gnomi brutti, sono coloro che ti danno o non ti danno le risorse per vivere. Se volete un consiglio, fermatevi finché siete in tempo, non state mantenendo le promesse elettorali e state sfasciando i conti pubblici. Seguite le proposte di Padoan". "State costruendo le condizioni per sfasciare i conti pubblici e non dare il reddito di cittadinanza, come avevate promesso".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata