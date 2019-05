Legnano, da blog M5S messaggio alla Lega: Cacciate il sindaco

di dab

Milano, 16 mag. (LaPresse) - "Quando il Movimento 5 Stelle dice che è in corsa una nuova tangentopoli e che la corruzione è un male ancora in salute nel nostro Paese, evidentemente non sbaglia. Ma qui il problema non è avere ragione o torto, dire 'l'avevamo detto'. Gli arresti di questi giorni e i continui casi di mazzette, tangenti e corruzione che hanno investito i partiti restituiscono il volto peggiore della politica, quella che ha determinato la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Qui parliamo di politici e amministratori locali, di dirigenti a cui la Procura imputa manipolazioni nelle nomine, corruzione elettorale e scarso senso della legalità. Non possiamo rimanere inermi, non è il momento di nascondere la testa sotto la sabbia o testimoniare fiducia a chi sta infangando nuovamente il volto delle istituzioni". È quanto si legge in un post firmato dal Movimento 5 Stelle e pubblicato sul 'Blog delle stelle'. "Ci aspettiamo un gesto di responsabilità sul sindaco di Legnano ora agli arresti, da chi come noi ambisce al cambiamento: si allontanino questi soggetti per rispetto nei confronti degli italiani", prosegue la nota. (Segue)

