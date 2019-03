Legittima difesa, Salvini: Bellissimo giorno per gli italiani

di mbb/ntl

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Un bellissimo giorno per gli italiani in cui viene sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa".Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il via libera del Ddl sulla legittima difesa dal Parlamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata