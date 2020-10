Legge elettorale, Boschi: "Noi da sempre a favore di un sistema maggioritario"

(LaPresse) “Noi siamo da sempre a favore di un sistema maggioritario. Il nostro punto di riferimento sono i collegi uninominali dove il cittadino sceglie chi eleggere. Se il modello dovesse essere quello proporzionale di cui si parla, allora valutiamo come poterlo far funzionare meglio”. Così la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, Maria Elena Boschi a margine del Festival delle Città 2020 in corso a Roma. Rispondendo poi a una domanda sulle priorità del Paese ha detto: “Oggi la sfida è decidere come utilizzare, senza buttarli via, i soldi del Recovery Fund, come affrontare una legge di bilancio che eviti un'emorragia di posti di lavoro, come gestire ancora con difficoltà ma con capacità l'emergenza sanitaria”.