Legge di Bilancio, D'Incà: "Difficoltà superate, alla Camera prima del 24 dicembre"

"Il lavoro prosegue in maggioranza in maniera coordinata e intensa, sono convinto che questo governo possa risolvere molti problemi con questa legge di Bilancio". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Dopo una riunione a Palazzo Chigi per un primo esame degli emendamenti governativi, il ministro sottolinea che "le difficoltà sono state superate, le forze politiche stanno progredendo e andando avanti lungo un percorso di condivisione".E poi aggiunge: "Chiuderemo prima del 24 alla Camera e poi in terza lettura andremo dopo il 27 dicembre".