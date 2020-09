Lega, Zaia: Salvini? Nessun dualismo, non ho nessuna velleità nazionale

di lrs/mad

Treviso, 21 set. (LaPresse) - Con il segretario della Lega, Matteo Salvini, "non esiste nessun dualismo. Da parte mia non c'è nessuna velleità né politica né di carattere nazionale. I veneti hanno lavorato per il Veneto ed è giusto che il governatore scelto dai veneti lavori per il Veneto". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti nella sede della Lega a Fontane di Villorba (Treviso).

