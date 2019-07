Lega, Salvini: Zero soldi dalla Russia, è evidente che siamo scomodi

di scp

Milano, 11 lug. (LaPresse) - I leghisti "prendono soldi in Russia, negli Stati Uniti, in Africa, in Groenlandia: zero. Da Mosca io ho sempre portato a casa matriosche, Masha e Orso per mia figlia, e chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire". Così Matteo Salvini in una diretta Facebook. "Siamo scomodi, mi è evidente, siamo indagati, ascoltati e processati, sono e siamo minacciati", aggiunge.

