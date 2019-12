Lega, Salvini: Sfida con potenzialità e rischi enormi

di bdr/ect

Milano, 21 dic. (LaPresse) - "Sono stati sei anni entusiasmanti, sono orgoglioso di noi e di voi. Io sono ottimista per natura e sono sicuro che il prossimo anno sarà straordinario". Lo ha detto Matteo Salvini, eletto sei anni fa segretario della Lega, dal palco del congresso straordinario della Lega, in corso a Milano. "Il nostro primario obbiettivo - ha aggiunto Salvini - è tornare al governo di questo Paese e voglio essere certo che tutti sappiano che sarà una sfida con potenzialità e rischi enormi. Ogni tanto vedo approssimazione, pigrizia, personalismi e litigi. Noi non siamo qui perché siamo bravi, ma per gli italiani contano su di noi".

