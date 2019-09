Lega, Salvini: Referendum? Governo del popolo farà quello che non farà palazzo

di lrs/scp

Pontida (Bergamo), 15 set. (LaPresse) - Va avanti sul referendum per il maggioritario? "Assolutamente sì, chiarezza. Oggi ne parlerò, una legge elettorale che dice che chi vince governa. Mentre gli altri lavorano all'inciucio, nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo. Quindi, chiamiamo a raccolta milioni di italiani per darci una mano". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, all'arrivo al raduno di Pontida.

