Lega, Salvini: Purtroppo per qualcuno siamo e rimarremo compatti

di lrs/scp

Milano, 31 gen. (LaPresse) - "Lasciamo stare le costruzioni giornalistiche sui dissidi interni con Giorgetti. Leggiamo sempre con timore qualche desiderio di qualcuno... Purtroppo per qualcuno siamo un movimento compatto e questo rimarremo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale in via Bellerio a Milano.

