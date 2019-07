Lega, Salvini: Non abbiamo bisogno di soldi, li cerchino: non ci sono

di mad

Milano, 13 lug. (LaPresse) - "I soldi possono cercarli dove vogliono, non ne abbiamo. Possono cercarli in Russia, ma non li troveranno. Non ne abbiamo bisogno, io voglio l'affetto e la stima degli italiani, non i soldi". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, nel corso di una comizio a Sassuolo.

