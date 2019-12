Lega, Salvini: Noi baluardo contro dittatura M5s

di bdr/ect

Milano, 12 dic. (LaPresse) - "Lo scontro è fra la libertà e la dittatura. Siamo un baluardo di libertà e non bisogna avere paura". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini al congresso straordinario della Lega a Milano. "Noi - ha aggiunto - siamo l'ultima speranza per il cambiamento. Siamo ultima ancora di salvezza per il popolo cristiano occidentale che conta su di noi".

