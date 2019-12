Lega, Salvini: Meglio io di Bossi? No No

di bdr/ect

Milano, 21 dic. (LaPresse) - Il segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato al congresso straordinario della Lega, convocato all'hotel Da Vinci a Milano, che traghetterà il partito da movimento automomista a partito nazionale. Per lui accoglienza calorosa da parte dei militanti e fuoco di fila di domande dei giornalisti. "Meglio Salvini di Bossi? No no", ha detto il segretario della Lega.

