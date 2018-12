Lega, Salvini: Mai stati così forti, ma a me piace democrazia

di dab

Roma, 10 dic. (LaPresse) - La Lega "non è mai stata così forte come ora, ma tra il 30 e il 100% c'è ancora un 70 percento di persone da convincere. Va bene così, a me piace la democrazia e adoro chi non la pensa come me". Così il segretario del Carroccio e vicepremier, Matteo Salvini, alla stampa estera.

