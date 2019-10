Lega, Salvini: In piazza a Roma ci saranno almeno 100mila italiani

di vln

Milano, 17 ott. (LaPresse) - "Sabato sarà il nocciolo di qualcosa che evolve, guarda avanti. In piazza a Roma ci saranno almeno 100mila italiani". Lo dichiara il leader della Lega Matteo Salvini parlando da Terni. "Abbiamo detto che la piazza è aperta a tutti gli italiani di buona volontà - ha spiegato in merito alla partecipazione di Casa Pound - ma sto giochino della piazza dei fasciti fa ridere e non ci crede più nessuno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata