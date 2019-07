Lega, Salvini: Fondamentali buoni rapporti con Russia, non mi pagano

di lrs

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Cercheranno Masha e Orso, le bottiglie di vodka, i rubli e le matrioske. Se voglio guardare un film di spionaggio, preferisco James Bond. Posso assicurare che io sono libero, siamo un movimento libero, non abbiamo chiesto o ottenuto soldi da nessuno. Avere buoni rapporti con la Russia è fondamentale, non è intelligente regalare quella terra alla Cina nel nome delle sanzioni. Lo dico perché lo credo, non mi paga nessuno. Il Pd mi accuserà di essere un figlio di Putin". Così il vicepremier leghista Matteo Salvini in un video su Facebook.

