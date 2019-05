Lega, Salvini: Dà fastidio, attacco senza eguali in ultimi 20 anni

di lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - "Tornerò in bicicletta a Napoli. L'aereo e l'elicottero lo uso per andare a lavorare e non per andare a mangiare la pizza sul lungomare. Ho le spalle larghe. Noto che c'è un attacco nei confronti della Lega che non c'è mai stato negli ultimi 20 anni, evidentemente sta dando fastidio a qualcuno. Non mi fermo, anzi. Lavorerò ancora di più". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Prefettura, a Napoli, dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata