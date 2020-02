Lega, Salvini: Bossi? Se ne faccia una ragione, io continuo così

di egr

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Bossi mi dice di non andare al Sud? Lo rispetto, ma non lo condivido. Se dice che non devo farlo, se ne faccia una ragione, io continuo a farlo". Così il leader della Lega Matteo Salvini a RadioRadio.

