Lega, Salvini: Aspetto con ansia chiusura indagini, siamo tranquilli

di lrs

Milano, 17 lug. (LaPresse) - "C'è un'inchiesta aperta da mesi. Bene, la chiudano. Siamo assolutamente tranquilli". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, a margine di un evento al gattile del Verano, a Roma, a proposito dell'inchiesta aperta a Milano sui presunti fondi russi alla Lega. "Aspettiamo con ansia la chiusura di queste indagini. Sono il primo ad aspettare con ansia la chiusura di queste indagini. Io - ha aggiunto - oggi vado in Finlandia non per affari ma per difendere l'interesse del mio Paese, come faccio quando vado a Washington, a Mosca, a Pechino o a Tel Aviv".

