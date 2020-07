Lega, Renzo Bossi: Papà sta solo facendo alcuni esami, sempre forte

di lrs

Milano, 4 lug. (LaPresse) - Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, "sta bene e sta solo facendo alcuni esami. Purtroppo, causa regole della Regione per il Covid, non posso essere con lui". Lo scrive su Instagram il figlio Renzo, che posta una foto del padre, ricoverato all'ospedale di Varese per accertamenti, e aggiunge due parole in inglese: "Always strong (sempre forte, ndr)".

