Lega, ospedale: Condizioni Bossi critiche ma stabili

di ect

Milano, 16 feb. (LaPresse) - Le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato da giovedì sera nella Rianimazione dell'Ospedale di Circolo di Varese, restano critiche ma stabili. E' quanto si legge nel bollettino medico dell'azienda sanitaria. "Il paziente - spiegano i sanitari - è sedato e monitorato costantemente. Proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico". Il prossimo aggiornamento è in programma per lunedì 18 febbraio intorno a mezzogiorno.

