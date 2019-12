Lega, Maroni: Mai avuto ruolo in associazione che porta mio nome

di lrs

Milano, 10 dic. (LaPresse) - "In merito alle indagini che riguardano un'associazione che porta il mio nome (creata per le elezioni regionali del 2013) preciso di non aver mai avuto in essa alcun ruolo gestionale né operativo. Sono tuttavia certo della correttezza della gestione da parte del presidente e dei consiglieri". Così su Facebook l'ex governatore della Lombardia ed ex segretario leghista, Roberto Maroni, sull'indagine a Genova sul presunto riciclaggio di una parte dei 49 milioni dei fondi del partito di via Bellerio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata