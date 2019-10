Lega, malore per Salvini a Monfalcone: ricoverato ma già dimesso

di dab

Milano, 16 ott. (LaPresse) - Brutta avventura per Matteo Salvini a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Il leader della Lega è stato ricoverato in ospedale, a quanto si apprende, per una sospetta colica. Per fortuna non ci sono conseguenze per l'ex ministro dell'Interno, che è stato anche già dimesso.

