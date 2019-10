Lega, in Copasir no elementi per avviare indagine su soldi da Russia-rpt

Roma, 15 ott. (LaPresse) - Sul cosiddetto caso 'Moscopoli' al momento non ci sono elementi per avviare una indagine in Copasir. Secondo quanto apprende LaPresse nel corso dell'ufficio di presidenza di oggi del Comitato è stata avanza da parte della maggioranza la richiesta di avviare l'esame in merito ai presunti fondi che la Lega avrebbe avuto da Mosca per la campagna elettorale per le europee. Durante la riunione la questione sarebbe stata accantonata per mancanza di elementi.

