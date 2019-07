Lega, Grimoldi: Imbrattati muri via Bellerio, clima intimidazione contro di noi

di scp

Milano, 11 lug. (LaPresse) - "Questa mattina i muri della sede di Milano di via Bellerio sono stati imbrattati con scritte a vernice rossa". Lo rende noto Paolo Grimoldi, segretario della Lega Salvini in Lombardia e deputato del Carroccio. "Solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini - aggiunge - oggetto della ennesima minaccia di morte da quando è ministro degli Interni. Dopo le scritte spray con gli inviti a sparargli, dopo i fantocci bruciati nelle piazze nei cortei con le bandiere rosse, adesso questo vigliacco atto intimidatorio con l'invio di proiettili. Matteo, e non avevamo dubbi, ha già risposto che tutto questo non lo spaventa e andrà avanti più forte e convinto di prima e noi siamo con lui, avanti Matteo, aventi per il cambiamento e per la sicurezza che stiamo riportando nelle nostre città. Ma questa vicenda purtroppo conferma quel clima di pesante intimidazione intorno al nostro movimento: nell'ultimo biennio sono state aggredite e danneggiate numerose nostre sezioni in tutto il territorio con attentati incendiari e bombe carta, il tutto nel più totale silenzio del Pd e dalla sinistra".

