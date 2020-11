Lega: Governo smentisca ricostruzioni fantasiose se vuole collaborazione

di dab

Roma, 1 nov. (LaPresse) - “Alcune ricostruzioni rispetto a quanto detto oggi dai presidenti delle regioni nel corso della riunione con il governo sono totalmente lontane dalla realtà. Le proposte che vengono attribuite ai governatori da qualche agenzia di stampa non sono quelle delle regioni che invece hanno iniziato un percorso responsible per dare soluzioni a questa crisi pandemica. Mi auguro che il governo voglia smentire immediatamente le voci incontrollate e false per evitare che venga meno la leale collaborazione e per non far cadere nel vuoto l'appello del Presidente della Repubblica”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

